Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında, 24 adet av tüfeği ile 19 bin 220 paket sigara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.