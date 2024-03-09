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Güncel
AA 09.03.2024 15:19

Hakkari Adliyesi'nde Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari Adliyesi'nde Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Hakkari Adliyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, adliyedeki programda Başsavcı Harun Ünlüsoy ve Hakim Orhan Göçen, kurumdaki kadın hakim, savcı ve personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Ünlüsoy, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini, cesaretleri ve bilgileri ile topluma ilham kaynağı olduklarını belirterek, "Adliye hizmetlerinin yürütülmesinde güçlü katkıları olan adliye çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

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