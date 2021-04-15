İçişleri Bakanlığı'nın "Kısmi Kapanma" konulu genelgesiyle bu akşam saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak iki haftalık kısmi kapanmada alınan tedbirler paylaşıldı.

Hafta sonu marketler açık mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.

Hafta sonu kısıtlama saatinde en yakın markete gidilebilecek

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.