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Güncel
DHA 02.06.2023 11:23

Habur'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1250 paket kaçak sigara ile 21 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Habur'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen minibüste şüphe üzerine arama yapıldı.

Aracın sigorta kutusunun içine gizlenmiş 4 kaçak cep telefonu, yine sigorta kutusu ile farların ve tamponların boşluklarına gizlenmiş 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bir başka operasyonda ise yurda giriş yapmak üzere gelen başka bir araçta yine şüphe üzerine arama yapıldı.

Araçta 17 kaçak cep telefonu ile 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

2 operasyonda toplam 1250 paket kaçak sigara ile 21 kaçak cep telefonuna el konuldu.

Şüpheliler hakkında soruşturma sürdürülüyor. 

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