Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, merkezin yapılması planlanan Gürpınar Devlet Hastanesinin yanındaki alanda incelemelerde bulundu.

Tanış, yaptığı açıklamada, ilçeye yeni bir sağlık hizmetini sunmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Diyaliz merkezi için il merkezine giden hastaların zorluk yaşadığına işaret eden Tanış, "İl Sağlık Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışma neticesinde kısa süre içerinde diyaliz merkezimizi ilçemize kazandıracağız. Binanın inşaat ve alt yapısını belediyemiz, personel ve ekipman ihtiyacını ise İl Sağlık Müdürlüğümüz karşılayacak." diye konuştu.