Kütahya’nın Gediz ilçesinde Hayrettin Karaoğlan'a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, ev sahibi Hayrettin Karaoğlan'ın yalnız yaşadığı bilgisine ulaştı.

Uzun uğraşlarla evin kapısını kırıp içeri giren ekipler, dumandan etkilendiği ve çeşitli yerlerinden yaralı olduğu belirlenen Karaoğlan'ı evden çıkardı.

Karaoğlan, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karaoğlan, yolda yaşamını yitirdi.

Polisin soruşturma başlattığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.