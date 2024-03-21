Hafif Kar Yağışlı 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.03.2024 12:17

Gürcistan uyruklu kadın Müslüman oldu

Evlenerek Bolu'ya yerleşen Gürcistan uyruklu Tina Turgut İslamiyet'i seçti.

Gürcistan uyruklu kadın Müslüman oldu
[Fotograf: AA]

Tina Turgut, 15 yıl önce Levent Turgut ile evlenerek Bolu'ya yerleşti.

İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren kadın için Bolu Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın İslamiyet hakkında bilgi verdiği Turgut, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Zeynep" ismini aldı.

Demirtaş, Turgut'a "ihtida belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

Turgut, 15 yıldır mutlu bir aile yaşantısının olduğunu söyleyerek, "Din hususunda hiçbir baskı yaşamadım. Ramazan ayıyla birlikte kararımı verdim ve İslamiyet'i seçtim. Kur'an-ı Kerim okumayı da öğrenmek istiyorum" dedi.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Tokat’ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Bakan Uraloğlu Trabzon'da vatandaşlarla buluştu
13:38
ABD'de eski polis memuruna 2 kişiye işkence ettiği gerekçesiyle 40 yıl hapis cezası
13:38
Bakan Bolat: Özel sektörümüze yeni imkanlar açmaya çalışıyoruz
13:35
Yakıt tankerinden mazot çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
13:28
Bazı plastik ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak
13:23
"Atık su geri kazanımı" sanayicinin gündeminde
Sonbahar ve kış yağışları Doğu ve Güneydoğu'da barajların su seviyesini yükseltti
Sonbahar ve kış yağışları Doğu ve Güneydoğu'da barajların su seviyesini yükseltti
FOTO FOKUS
Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ