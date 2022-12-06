Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı.

Bu kapsamda İran'dan gelerek gümrük kapısı sahasına giren 2 tırda ekiplerce yapılan aramada, 61 poşete sarılmış halde 245 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 sürücü, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.