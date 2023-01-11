Ulusal elektrik firması Eskom'dan yapılan açıklamada, son 24 saatte, 8 santralde bulunan ve toplamda 5 bin megavatı aşkın elektrik üretim kapasitesine sahip 11 jeneratör ünitesinde arıza meydana geldiği duyuruldu.

Açıklamada, bu arızalar nedeniyle, yerel saatle 16.30'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar günde 8-12 saatlik planlanmış elektrik kesintilerinin uygulanacağı bildirildi.

Afrika'da elektriğe ulaşımın en yaygın olduğu ülkelerden Güney Afrika'da, eskiyen üretim altyapısı, sabotajlar ve kablo hırsızlığı nedeniyle, uzun süreden beri ciddi bir elektrik krizi yaşanıyor.

Nükleer enerji üreticisi olan Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'ininden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor. Ülke dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.