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Güncel
AA 08.05.2024 14:13

Güneş enerjisi sektörü temsilcileri İzmir'de bir araya geldi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından "Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama" seminerlerinin 24'üncüsü İzmir'de gerçekleştirildi.

Güneş enerjisi sektörü temsilcileri İzmir'de bir araya geldi
[Fotograf: AA]

GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) konferans salonunda yapılan seminerde, İzmir'in, Türkiye'nin en bol güneş alan yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

İzmir'de çok fazla sanayi tesisi olduğunu hatırlatan Özdemir, "Organize sanayi bölgesinde 600 sanayi tesisinin olduğu yerde 45 tanesinde güneş enerjisi var. Bu sayının artmasını bekleriz" dedi.

Gelecekte, özellikle sanayi bölgelerinde mikro şebekelerin meydana geleceğine ve herkesin kendi elektriğini üreteceğine inandığını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Ama güneşle ama rüzgarla ama başka geri dönüşüm modelleriyle şebekeden izole olmak isteyecekler. İşte burada enerji depolama çok fazla önemini artırmakta. İnsanlar şebekeden bağımsız olmak için elektriğini üretecek, depolayacak, akşam da kullanacak. Şebekeyle verme alma işlemine girmeyecek."

Özdemir, Türkiye'nin çok daha fazla güneş enerjisi üretmesi gerektiğini kaydederek, dünyanın en iyi teknolojilerine sahip güneş enerjisi üretim fabrikalarının Türkiye'de olduğunu, hücrelerin de yerli üretilebildiğini belirtti.

İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da İAOSB'de 45 kurulu güneş enerjisi santrali olduğunu, tesis başına 1 megavat düştüğünü anlattı.

Konuşmaların ardından sektör temsilcilerinin katılımıyla güneş enerjisi ve enerji depolama konularında sunumlar yapıldı.

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