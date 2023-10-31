Gümüşhane'deki örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bugün akşam saatlerinde Çamlıköy Köyünün Koyunoğlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alana ilk ulaşan Jandarma ekipleri Orman İşletme ekipleriyle birlikte geven ve kavaklık alandaki örtü yangınına müdahale ederek ormanlık alana sıçramasını engelledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, gece saatlerine kadar soğutma çalışmaları devam etti. Yangında kavaklık ve gevenlikten oluşan yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.