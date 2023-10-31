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Güncel
AA 31.10.2023 18:37

ABD grevi Stellantis’e 3 milyar euro kaybettirdi

Dünyanın üçüncü büyük araç üreticisi Stellantis, Kuzey Amerika'daki tesislerinde son haftalarda üretimi kısıtlayan uzun süreli grevlerin yaklaşık 3 milyar euro gelir kaybına mal olduğunu bildirdi.

ABD grevi Stellantis’e 3 milyar euro kaybettirdi
[Fotograf: Reuters]

Stellantis, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri 43,7 milyar euroluk analist tahminlerini aşarak yıllık yüzde 7 artarak 45,1 milyar euro yükseldi.

ABD’de ücret artışları nedeniyle altı hafta süren grevlerin Stellantis’in gelirinde 3 milyar euroluk gerilemeye neden oldu

Söz konusu grev döneminde Stellantis’in vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık 750 milyon euro azaldı.

ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'e karşı 1 aydan fazla süren grevlerin ardından Stellantis Group, geçen hafta Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile geçici anlaşma imzalamıştı.

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