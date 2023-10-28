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Güncel
İHA 28.10.2023 09:15

Gümüşhane’de yaban keçileri ilçe merkezine indi

Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri Torul ilçe merkezinde görüntülendi.

Gümüşhane’de yaban keçileri ilçe merkezine indi

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve uzmanların enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane’de kentin hemen her noktasında bir şekilde görüntülenen yaban keçileri son olarak Torul ilçe merkezinde görüntülendi.

Yol kenarına kadar inen yaban keçilerini fark eden bir vatandaş o anları kayıt altına alırken, usta tırmanıcı yaban keçilerinin yol kenarında bulunan düz duvara tırmanma performansı görenleri hayrete düşürdü. Duvarın üzerine çıkan 1’i yetişkin 4 yaban keçisi dağ yamacında bir süre sonra gözden kayboldu.

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