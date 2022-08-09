Gümüşhane-Trabzon transit karayolu eski otogar mevkiinde park halindeki aracıyla U dönüşü yapmak isteyen Mahmut Can Yakut yönetimindeki otomobile Trabzon istikametine ilerleyen Emre Demiröz yönetimindeki kargo minibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mahmut Can Yakut, olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Her iki aracın sürücüsü de 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.