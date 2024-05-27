Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.05.2024 11:08

Gümüşhane'de ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı

Gümüşhane’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Kelkit’ten Gümüşhane istikametine ilerleyen Ersin E. yönetimindeki hafif ticari araç, Yeniköy köyü mevkiinde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak bariyeri aşıp yol kenarındaki şeve devrildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada ters dönen araçta bulunan sürücü ile Mehmet B., Şevval B. ve Özlem Y. yaralandı.

Gümüşhane'de ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Kelkit karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. 

ETİKETLER
Gümüşhane Yağış
Sıradaki Haber
Adıyaman'ın güneş tarlaları enerji üretiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde piknik yapmak yasaklandı
12:46
AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor
12:44
Rusya'da Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması teklif edildi
12:43
Avustralya'da tek delikliler takımına ait yeni türler keşfedildi
12:42
Köpeklerin saldırısında yaralanan Ela 5 aydır psikolojik tedavi görüyor
12:40
Bebeklerin öldüğü hastanede yangın çıkışının olmadığı ortaya çıktı
Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ediliyor
Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ediliyor
FOTO FOKUS
Biyokaçakçılar ülkelere özgü türleri yurt dışına kaçırıyor
Biyokaçakçılar ülkelere özgü türleri yurt dışına kaçırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ