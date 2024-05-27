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Güncel
AA 27.05.2024 10:58

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi yaralandı.

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İstanbul’dan Bursa istikametine giden Cüneyt K. (43) idaresindeki otomobil, İstanbul İzmir Otoyolu Karsak Gemlik Kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otomobilin motor bloğu yerinden koparak yolun diğer kısmına savruldu.

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

2 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü Cüneyt K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Simge K. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Gemlik Devlet Hastanesine götürdü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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