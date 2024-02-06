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Güncel
AA 06.02.2024 20:53

Gümüşhane'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Gümüşhane'de, Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde konuşlanan Kızılay kan bağışı aracında bağışta bulundu.

Beraberindeki bazı parti üyeleriyle birlikte bağışta bulunan MHP İl Başkanı Mete Kaya, herkesi kan bağışına davet etti.

Kan bağışının önemine işaret eden Kaya, "Geçen yıl bugün yine kan bağışımızı gerçekleştirmiştik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara ise sabır diliyorum. Daha sağlıklı bir yaşam için de herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.

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