Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi genç yaralandı.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Gümüşhane Üniversitesi Kampüsü'nün önünde Şerif O. (21) idaresindeki 29 AB 508 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ömer Zümrüt'e (25) çarptı.
Kazada yaralanan Zümrüt, 112 Acil Servis ekibince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası
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