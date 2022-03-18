Muslubelen uygulama noktasında araçları durdura polisler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KADES uygulaması hakkında kadın yolucu ve sürücülere bilgi verdi, akıllı telefonlara uygulamayı yükledi.

Yolculardan Gülcihan Hatipoğlu, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek polislere teşekkür etti.

Hatipoğlu, "Polislerin yaptığı uygulama çok güzel. İnşallah şiddet olmaz ve bu uygulamaya ihtiyaç duyulmaz, herkese mutluluklar diliyorum." dedi.

Ayşegül Ergül de KADES'i duyduğunu ancak uygulamanın telefonunda olmadığını ifade ederek, "Çok iyi bir uygulama, bir olumsuzluk durumunda polis kiplerinin gelmesi çok iyi. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.