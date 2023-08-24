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Güncel
İHA 24.08.2023 11:02

Gümüşhane’de dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen bir örümcek türü görüldü

Gümüşhane’de vatandaşlar tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan `argiope lobata` türü örümcekle karşılaştı.

Gümüşhane’de dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen bir örümcek türü görüldü

Merkeze bağlı Arzular Kabaköy beldesinde daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, avını yakalayıp yiyen örümceğin o anlarını da şaşkınlıkla izledi.

Arzular Kabaköy Beldesi Esentepe Mahallesi muhtarı Özgür Bayır ve Sedat Çiftçioğlu tarafından bulunan örümcek, farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle tesadüfen fark edildi.
 
"Türkiye'de bazı bölgelerde ender olarak görünüyor"

Fotoğrafını çekerek internetten yaptıkları araştırmada örümceğin daha önce Gümüşhane bölgesinde çok görülmeyen ve dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu belirleyen Bayır ve Çiftçioğlu, örümceğin eşini bile yiyebilen bir tür olduğu fakat kolay kolay insanlara saldırmadığı, güçlü zehiriyle ağına takılan avını anında öldürebildiğini öğrendi. Ender görülen örümcek türünü görüntüleyen Bayır ve Çiftçioğlu, “Arzular Kabaköy beldesinde dünyada görülen en zehirli örümceklerden birisini bulduk. Yapısı çok farklı diğer örümceklerden birisi. Türkiye'de bazı bölgelerde ender olarak görünüyor. Örümceğin ağında yakaladığı avı var” ifadelerini kullandı.

Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken `argiope lobata` türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin ‘nörodejeneratif’ hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi. Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı buluyor. 

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