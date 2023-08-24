Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 24.08.2023 10:14

Şırnak Üniversitesi’nin kontenjanlarının yüzde 95’i doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarından sonra Şırnak Üniversitesi’nin kontenjanlarının büyük bir bölümü öğrenciler tarafından tercih edilerek yüzde 95’lik doluluk oranına ulaştı.

Şırnak Üniversitesi’nin kontenjanlarının yüzde 95’i doldu

Şırnak Üniversitesi’ne bin 423 yeni öğrencinin katıldığı sonuçlara göre inşaat fakültesi hariç, ilahiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, turizm ve otel işletmeciliği fakültesi, bilgisayar mühendisliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültelerine tahsis edilen kontenjanların yüzde yüzü tercih edildi.

2023 YKS verilerine göre Şırnak Üniversitesi’nin ön lisans düzeyindeki bölümlerine tahsis edilen 1000 kontenjana 1006 öğrenci yerleşirken lisans düzeyindeki bölümlerine tahsis edilen 430 kontenjana ise 417 öğrenci yerleşti. Toplamda bin 430 kontenjana bin 417 adayın yerleştiği Şırnak Üniversitesi’nde doluluk oranı ise yüzde 95’in üzerine çıktı.

Şırnak Üniversitesi, kendisinden çok daha önce açılmış devlet üniversitelerinin birçoğunun üstünde bir doluluk oranına ulaşmış oldu

Program doluluk oranlarının ek yerleştirmeler ve uluslararası öğrenci kayıtları sonrasında daha da yükselmesi bekleniyor. Mevcut durumda emsali üniversitelerin üzerinde bir doluluk oranına ulaşan Şırnak Üniversitesi, kendisinden çok daha önce açılmış devlet üniversitelerinin birçoğunun üstünde bir doluluk oranına ulaşmış oldu. 6 fakültenin kontenjanları yüzde 100 doldu Şırnak Üniversitesi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği hamlelerin sonucunda kurulan fakülteler 2023 YKS maratonunda öğrenci adaylarından yoğun ilgi gördü.

Şu anda 4 bin 59’u ön lisans ve lisans öğrencisi, bin 65’i yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere 5 bin 124 öğrencisi bulunuyor. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde YKS ile yerleşen öğrenciler, uluslararası öğrenciler, ek yerleştirmeler ve lisansüstü kayıtlarıyla birlikte yaklaşık bin 500 yeni öğrencinin kayıt yaptırması ile birlikte üniversitemizde toplam öğrenci sayısının 6 bin 500’ün üzerine çıkması bekleniyor.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
Yunanistan’da yangınlar 6’ncı gününde de devam ediyor
10:46
ABD'de 371 kişi hakkında "COVID-19 bağlantılı dolandırıcılık"tan iddianame hazırlandı
10:43
Adana'da cephanelik gibi ev: Çok sayıda silah ele geçirildi
10:38
Kars'ta kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
10:10
Milli Muharip Uçak: KAAN dış politikada 'altın anahtar' olabilir
10:09
Kuzey Kore, ikinci casus füze fırlatma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı
Tekirdağ bağlarında üzüm hasadı başladı
Tekirdağ bağlarında üzüm hasadı başladı
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki yangının verdiği hasar böyle görüntülendi
Çanakkale'deki yangının verdiği hasar böyle görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ