Kemaliye Camiinde öğle namazı öncesi düzenlenen programda tüm şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından tüm şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.



Programa Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve STK’ların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.