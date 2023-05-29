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Güncel
İHA 29.05.2023 17:14

Gümüşhane’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutlamalar başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği veren 2’nci il olan Gümüşhane’de kutlamalar başladı.

Gümüşhane’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutlamalar başladı

Sandıkların açılmasından kısa bir süre sonra ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ve yöneticiler davul zurna ve müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

Gümüşhane’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutlamalar başladı



Meşalelerle birlikte vatandaşların halay halkasına giren AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti Milletvekili Celalettin Köse ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’de coşkuya ortak oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99’unun açıldığı Gümüşhane’de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78.71, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 21,29 oranında oy aldı.

Gümüşhane, Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla destek veren 2. il oldu

Kutlamaların ülke genelinde sonuçların kesinleşmesiyle birlikte artarak devam etmesi bekleniyor. 

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