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Güncel
İHA 29.05.2023 17:07

Burdur’da coşkulu kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimden zaferle çıkması Burdur’da coşkuyla karşılandı.

Burdur’da coşkulu kutlama

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 99'lara ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde götürüyor.

Burdur’da coşkulu kutlama




Burdur’da da seçmenler, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkezde kutlamalara erken başladı. Vatandaşlar Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan posterleri ile Burdur sokaklarında araçları ile konvoy halinde korna çalarak şehir merkezini turlamaya başladı. Konvoyun ardından Cumhuriyet meydanında toplanan partililer coşku ile zafer kutlamaları yaptı. 

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