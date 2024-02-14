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Güncel
AA 14.02.2024 16:30

Gümüşhane'de bir vatandaş eşinin sağlığına kavuşması için böbreğini verdi

Gümüşhane'de 8 yıl önce çocuk sahibi olmak amacıyla gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan Mülkinaz Kılıç, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu.

Gümüşhane'de bir vatandaş eşinin sağlığına kavuşması için böbreğini verdi
[Fotograf: AA]

Kürtün ilçesinde 20 yıl önce hayatlarını birleştiren Rüstem ve Mülkinaz Kılıç, evlendikten bir süre sonra anne baba olabilmek için doktora müracaat etti.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan testlerde böbrek fonksiyonlarının iyi çalışmadığı belirlenen Mülkinaz Kılıç, ileri tetkikler için Trabzon'daki hastaneye sevk edildi.

Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan kadının tedavisine başlandı. Aynı zamanda tüp bebek tedavisi gören ancak olumlu sonuç alınamayan Kılıç'ın sağlığının giderek bozulması üzerine diyalize girmesine karar verildi.

Eşinin diyalize girmesine gönlü razı olmayan Rüstem Kılıç, bağışçı olmaya karar verdi. İstanbul'daki özel hastanede 2016'da yapılan testlerde Kılıç'ın, eşi için uygun donör olduğu tespit edildi.

Kadın, kocasından alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

 "Allah razı olsun, eşimi seviyorum"

Mülkinaz Kılıç çok zorlu süreçlerden geçtiklerini söyledi.

Kronik böbrek yetmezliği tanısından sonra diyalize girmek istediğini belirten 40 yaşındaki Kılıç, "Eşim diyalize girmemi kabul etmedi, 'Hayır, ben vereceğim böbreğimi' dedi." ifadesini kullandı.

Kılıç, böbreğini bağışlayan eşine teşekkür ederek, "Allah razı olsun, eşimi seviyorum. Eşim çok iyidir." diye konuştu.

Çocuk sahibi olmak için çıktıkları yolda yaşadıklarını anlatan 45 yaşındaki Rüstem Kılıç ise "2016 yılında böbreğim eşime nakil oldu. Çok zorlu süreçlerdi. Böbreğimin eşime verilmesine kendim karar verdim. Eşimi seviyorum. Eşim benim bu hayattaki her şeyim." dedi.

Ev işlerine yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Kılıç, birlikte bahçede çalışarak zaman geçirmeyi sevdiklerini sözlerine ekledi.

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