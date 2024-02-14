Ağrı'da Türkiye şampiyonu atlet öğrenciler, meşalelerle karşılandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Isparta'da gerçekleştirilen 2023-2024 Okul Sporları faaliyet programında yer alan şampiyonada, Genç Erkekler A kategorisinde Ağrı Spor Lisesi sporcuları birinci oldu.

Kente dönen sporcular için lisenin bahçesinde karşılama programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrenciler, şampiyon sporculara çiçek vererek tebrik etti.

Meşalelerin yakıldığı programda, öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çekti, pasta kesildi.

Milli Eğitim Müdürü Kökrek, sporcuların büyük bir başarıya imza atan sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Sporcularımız, 10-14 Mayıs'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılacak Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Burada da Türkiye'yi ve Ağrı'yı uluslararası alanda temsil edecekler. Sporcularımızı ve beden eğitimi öğretmenimizi kutluyorum. Onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.