Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.02.2024 10:16

Gümrüklerde 4,2 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, bu ay 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gümrüklerde 4,2 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, risk analizi çalışmaları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef odaklı operasyonlar yapıldı ve kamu zararının önüne geçildi.

Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen operasyonlarda şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu maddenin yanı sıra ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı yaratan akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi eşyaların kaçakçılığıyla mücadeleye devam edecek.

ETİKETLER
Gümrük Vergisi Sınır Güvenliği Ticaret Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yozgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye hayat olacak
11:48
Yaban keçisi avına 311 bin 522 lira ceza
11:49
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Netanyahu, Filistinlileri öldürmeye devam etmek istiyor
11:45
Yediği meyve soluk borusuna kaçan çocuk yaşamını yitirdi
11:47
Turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak
11:44
Şanlıurfa'da yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
İstanbul'da sisli hava etkili oldu
İstanbul'da sisli hava etkili oldu
FOTO FOKUS
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ