Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 28 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları...
28 Mayıs’ta gram altın 967 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar?
Alış: 967,61
Satış: 967,83
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 1.557,29
Satış: 1.592,87
Yarım altın ne kadar?
Alış: 3.104,85
Satış: 3.185,74
Tam altın fiyatı
Alış: 6.423,83
Satış: 6.585,81
Ons altın
1.853 dolar
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