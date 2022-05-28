Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da kar sularıyla oluşan şelaleleri
[Fotoğraf: AA]
Iğdır Tuzluca’da metrelerce yükseklikten düşen kar sularının oluşturduğu şelaleleri güzel manzaralara ev sahipliği yaptı.
Iğdır Tuzluca ilçesi Uğruca köyü ile Yukarı Civanlı köyleri arasında yer alan ve kar sularıyla oluşan şelale güzel manzaralara ev sahipliği yaptı.
Devasa bir güzellik olan şelale, dron ile görüntülendi.
Kent merkezine yaklaşık 66 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, her yıl karların erimesiyle doğal bir şelale olarak ortaya çıkıyor.
Kar sularının oluşturduğu devasa güzellik ziyaretçilerini bekliyor.
Etiketler: Iğdır
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