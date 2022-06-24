Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.020 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,8 azalışla 1.016,9 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının 0,3 üzerinde 1.020 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.673 lira, Cumhuriyet altını da 6.833 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,2 azalışla 1.823,3 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.826,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle altının ons fiyatının sınırlı da olsa toparladığını bildirdi.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.