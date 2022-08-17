Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.024,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1.023,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.024,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.866 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.773 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki beklentilere göre Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50, yüzde 45 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını anımsatan analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1024 lira 30 kuruşken satışı ise 1024 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.649 lira satış fiyatı 1.681 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.773,31 dolar

Satış: 1.773,70 dolar

Gram

Alış: 1024,30 lira

Satış: 1024,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.649,57 lira

Satış: 1.681,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.713,00 lira

Satış: 6.866,00 lira