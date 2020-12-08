Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı... 8 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,867 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 8 Aralık’ta gram altın 469 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... 8 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 469,8 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 468,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 469,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.867 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve Brexit konusundaki anlaşmazlıkların risk algısını artırdığını, bunun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 469 lira 60 kuruşken satışı ise 469 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 765 lira satış fiyatı 770 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 8 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.867,31 dolar
Satış: 1.867,50 dolar
Gram
Alış: 469,60 lira
Satış: 469,80 lira
Çeyrek
Alış: 765,57 lira
Satış: 770,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.123,00 lira
Satış: 3.145,00 lira
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