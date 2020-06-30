Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 390,6 liradan işlem görüyor.

Dün, 389-391 lira dar bandında işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 390,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 390,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde, 1.772,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.