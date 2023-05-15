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Güncel
DHA 15.05.2023 13:25

Görme engelliler oylarını özel şablonla kullandı

Niğde'de görme engelli seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kendilerine özel geliştirilen şablonla kullandı.

Görme engelliler oylarını özel şablonla kullandı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından görme engelli seçmen için bastırılan şablon, yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderildi. Yatağa bağımlılar için de seyyar sandık uygulaması gerçekleştirilirken, Niğde'de görme engelli Avukat Erdal Azgın, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Görme engelliler oylarını özel şablonla kullandı



"Bu şablon uygulaması güzel oldu"

Görme engelli Avukat Erdal Azgın, "Doğuştan görme engelliyim. Önceleri yakınlarımızla seçmen yaşında olan eşimizle dostumuzla oyumuzu kullanıyorduk. Altınokta Körler Derneği'nde yönetici olmamızdan dolayı ilçe seçim kurulundaki arkadaşlarla iletişime geçtik. Şablonları inceledikten sonra benim gibi görme engelli olan arkadaşlarımı adliyeye çağırarak ilçe seçim kurulundaki arkadaşlarımızın da destekleriyle oy pusulalarını arkadaşlarıma tanıttım. Oy gizliliğimiz, kime oy verdiğimizin başkaları tarafından bilinmiyor olması bizim açımızdan çok büyük avantaj. Bundan dolayı da şablon çok önemliydi. Arkadaşlarımız çok teveccüh gösterdiler. Bu şablon uygulaması güzel oldu. Bu şablon yuvarlak deliklerden oluşuyor. Görme engelliler, oradaki sandık görevlilerinden, partilerin isimlerini ve sıralamalarını öğrenerek diledikleri şekilde kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan oyunu kullanabilirler" dedi. 

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