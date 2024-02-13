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Güncel
AA 13.02.2024 18:51

Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dönümü törenle kutlandı.

Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, ilçenin kurtuluş günü temsilen canlandırıldı, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, mehteran ve halk oyunları ekipleri ise gösteri yaptı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Kolay millet olunmuyor. Bu millet, devleti ve aziz birliğiyle birlikte tam 3 bin yıldır bir devlete, millete ve orduya sahip. Millet olmanın koşulları zaferde, sevinçte ya da coşkuda aynı zamanda tasada birlik olmaktır." dedi.

Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu ise Görele'nin gurur gününü yaşadıklarını ifade etti.

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