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Güncel
AA 13.02.2024 18:23

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen S.S. ve S.A'yı takibe aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yaptığı açıklamada, kente uyuşturucunun girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, yılbaşından bu yana uyuşturucu ticareti suçundan 27 zanlının tutuklandığını bildirdi.

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