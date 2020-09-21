Haber Giriş: Kaynak: AA
Gönen'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, teknik takibin ardından Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı.
Söz konusu adreste yapılan aramalarda 131 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram kubar esrar geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. (63), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Haberler
- 15:08
- 15:07
- 15:05
- 15:03
- 15:00
Sıradaki Haber
Çobanlık yaparken hazırlandı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz