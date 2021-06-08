Eskişehir Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen ödül töreninde, 38 defa kan bağışında bulunan Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Karakaya'ya altın madalyası, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık tarafından verildi.

Müdür Altunışık, ödül töreninde yaptığı konuşmada, kan bağışının acil ve sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, insanların kanın önemini ihtiyaç duymadıkları zaman tam olarak kavrayamadığını söyledi.

Kan bağışının topluma karşı bir vazife olduğunu ve hiç karşılık beklemeden verilen kanın, toplumla kişi arasında görünmez bağlar kurduğunu anlatan Altunışık, şunları kaydetti:

"Adlarını bilmediğimiz, hiç tanımadığımız ama kan bağışı ile kardeş olduğumuz yüzlerce kardeşimiz olur. Görünüşte küçük ama etkisi önemi çok büyük bir fedakarlıktır. Türk toplumunun en büyük özelliği olan yardımlaşmanın örneğidir. Okul müdürü arkadaşımız Ahmet Karakaya'nın son yapmış olduğu bağış ile birlikte 38. kan bağışıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Onun adına tüm bağışta bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta öğretmenlerimizi sonra herkesi kan bağışı yapmaya bekliyoruz."

En çok kan bağışında bulunan Ahmet Karakaya (44) ise kan ihtiyacının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kan bağışının bir sosyal sorumluluk olduğunu ve bir gün herkesin kana ihtiyaç duyabileceğini belirten Karakaya, "18 yaşımdan beri düzenli olarak kan bağışı yapmaktayım. Bugün yapmış olduğum bağış ile birlikte 38. kan bağışımı yapmış oluyorum. Ben bir birey olarak, kan bağışının gerekliliğinin farkındayım ve bu sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek adına daima gönüllü olmuşumdur. Ama her zaman daha fazla ve sürekli bağış yapabilecek bağışçılara ihtiyacımız olduğunun da bilincindeyim. Herkesi duyarlı olmaya ve kan dostu olmaya davet ediyorum". ifadesini kullandı.