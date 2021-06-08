Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, "Baklagillerin kraliçesi" olarak adlandırılan Eber sarısı için 2013'te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından "Tür Eylem Planı" hazırlandığını anımsattı.

Bu plan çerçevesinde Eber sarısı için Eber-Akşehir gölleri çevresinde izlem yapıldığını, türün yok olup olmadığı yönündeki bilgilerin kayıt altına alındığını aktaran Prof. Dr. Erişmiş, "Nesli tehlike altında olan türlerin izlem çalışmalarında 2014'ten bu yana AKÜ olarak yer alıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 13 noktada izlem yapıyorduk. Eber beldesi ile Konya'nın Akşehir ilçesi arasında Eber sarısı için yeni bir lokalite bulduk ve ilk defa kayıt altına aldık." diye konuştu.

"Koparmanın cezası 80 bin lira"

Biyoçeşitlilik açısından en önemli sorunun biyokaçakçılık olduğunu anlatan Erişmiş, şunları söyledi:

"Bu bağlamda bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik birtakım yaptırımlar vardır. Özelikle nesli tehlike altında olan Eber sarısı gibi endemik türlerin koparılması, yurt dışına çıkarılması cezası ciddi bir suçtur. Eber sarısının koparılmasına 80 bin 460 lira para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenden dolayı Eber sarısı bulduğumuz yeni alanın koruma altına alınması için gerekli kurumlara öneride bulunacağız."

Erişmiş, Eber sarısının nesli tükenmekte olan endemik bir bitki olması nedeniyle tespit edilen yaklaşık 100 hektarlık alanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Tür Eylem Planı çerçevesinde bölgede Eber sarısıyla ilgili çalışmalara katılan bitki uzmanı Dr. Ümit Subaşı da endemik olan Eber sarısının popülasyon büyüklüğünü, yayılışını belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

Sulak alanlarda suların artık kuraklık nedeniyle yavaş yavaş çekildiğini dile getiren Subaşı, "Suların çekildiği alanlarda da Eber sarısı, birey sayısı olarak yeni alanlar kazanmış oluyor yani bitki boş bulduğu alanlarda çoğalmış oluyor. Biz de bu alanları tespit edip kayıt altına alıyoruz." dedi.