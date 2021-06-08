Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölcük'te halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında folklor ekibi, halk oyunu gösterisi sundu.
Gölcük Kaymakamlığı Koordinasyonunda, Anıtpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte folklor ekibi, halk oyunları sergiledi.
Halk oyunları öğretmenleri Gülçin Yenigün, Tansu Yılmaz, Aylin Şenol, Merve Barışbaş, Adem Özler, Feyzan Mıhlandın, Semih Birinci, Kurtaç Ulubir ve Müzeyyen Aydemir önderliğindeki halk oyunu ekibinin gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
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