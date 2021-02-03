Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı binasında kadınların el işi ürünleri satışa çıkarılıyor.

Muhtar Mithat Ceylan, AA muhabirine, mahallelerinde kurulacak pazarın, çok faydalı olacağına inandığını belirtti.

Yöresel ürünlerin de yer aldığı gıda ürünlerinin de satılabileceğini kaydeden Ceylan, "Pazarı, kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde kurmak ve sonucunda ev hanımlarına destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Saadet Deniz ise "Ürünlerimize talep çok. Önemli olan bizim burada bir pazara çıkmamız. Biz ev hanımları olarak ürettiğimiz ürünleri ne kadar çok kişiye duyurabilirsek katkısı o kadar çok olacaktır." dedi.

Ev hanımı Hatice Ülker ile Hasibe Sarıkaya da kurulacak pazarın katkı sağlayacağına inandığını söylediler.