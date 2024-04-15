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Güncel
İHA 15.04.2024 11:53

Göksun tünellerinde trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş-Göksun karayolunda 2 otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Göksun tünellerinde trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'ndaki Mehmet Akif İnan Tüneli’nde meydana geldi. Ö.F.B. idaresindeki otomobil, tünel içerisinde seyir halindeyken yine aynı yöne giden M.Y. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazayı görüp sol şeritte duraklayan A.U. idaresindeki kamyona ise B.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Ö.F.B., M.B., E.B. ve F.B. yaralandı. Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan F.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş Trafik Kazası
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