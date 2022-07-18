Türkiye’nin en uzun mağaralarından birisi olan ve 3,5 milyon yıllık Gökgöl Mağarası’na ilk 6 ayda ziyaretçi akını gerçekleşti.

Gökgöl Mağarası'na ilk 6 ayda 20 bin ziyaretçi gelirken Kurban Bayramında 4 bin ziyaretçi geldi.

Gökgöl Mağarası'na ilginin çok olduğunu ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, “Mağaramız bir buçuk yıl önce açıktık ziyarete müze kısmı ile beraber Valiliğimiz ciddi bir yatırım yaptı. Akabinde hemen hizmete açıldı. Malumunuz geçtiğimiz haftalarda bir sel felaketi geçirdik. Oradan sonraki durumu tüm arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak mağarayı aktif hale getirdiler. İçeride gerçekten ciddi hasarlar meydana geldi. Elektrik sistemleri zarar gördü. Yürüme yollarının tamamı 1 buçuk metre hafriyat ile doluydu. Ciddi bir çalışma ile bayrama yetiştirdiler ve bayramda hizmete tekrar açtık. Bayramda 10 gün içerisinde yaklaşık 4 bin ziyaretçi kabul ettik. Bu son zamanların en büyük rakamı. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda bu sayı bin 500 iken bu yıl ki tanıtımların etkisi mağaranın müzeye çevrilmesi gibi etkenler olumlu fayda sağladı. Bayramda 4 bin misafiri ağırladık. Yıl boyunca bakarsak yani haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 20 bin civarında misafiri ağırladık. Bu ortalama bir yılda gelen misafir sayısı bundan sonraki dönemde de bunun ilk aşamada 50 bine ardından 100 bine ulaşmasını canı gönülden istiyoruz. Kente gelen misafirlerimiz Gökgöl Mağarası'nı, Maden Müzesi'ni görmeden kentten ayrılmasın” şeklinde konuştu.