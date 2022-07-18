Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da çarpışan 2 tırdan 1'inin kupası koptu
[Fotograf: AA]
Erzincan'da çarpışan 2 tırdan 1'inin kupası koptu, 2 sürücü yaralandı.
Mehmet Ali Işık idaresindeki tır ile Nedim Kösen'in kullandığı yabancı plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kösen'in kullandığı tırın kupası koparak yola savruldu, Işık yönetimindeki tır şarampole devrilerek aydınlatma direğine çarptı.
Kazada tır sürücüleri yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Kösen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza yüzünden aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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