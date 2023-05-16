Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.05.2023 14:42

Giresunlu lise öğrencisi projesiyle TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu

Giresun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Alparslan Çelik, "Fındık Atıklarının Beton Agregasında Geri Dönüşümü" projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen "2204 D Lise Öğrencileri İklim Araştırmaları Proje" yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Giresunlu lise öğrencisi projesiyle TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu

Çelik, "2204 D Lise Öğrencileri İklim Araştırmaları Proje" yarışmasında elde ettiği üçüncülük ödülünü 27 Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2023'te aldı.

Alparslan Çelik,  projesinin Türkiye üçüncüsü olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fındık atıklarının beton agregasında geri dönüşümünün mümkün olup olmayacağına yönelik çeşitli araştırmalar içerisine girdiğini belirten Çelik,"İlk denemelerde istediğim gibi sonuçlar elde ettim. Daha sonra bölgemizdeki bir beton santrali yetkilileriyle irtibata geçerek araştırmalarımı bir aşama ileriye taşıdım ve fındık kabuğunun içerisinde yer aldığı beton bloklar elde ettik." dedi.

Burada basınç testlerinin de gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, yapılan çalışmalar sonucu son derece kaliteli, hedeflenen ve arzulanan sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Danışman Öğretmen Derya Erdemir Yılmaz ise öğrencisiyle gurur duyduğunu, projeyi daha da geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:06
Sırbistan'da okulda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
16:07
Bursa'da fabrikada vinç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:03
Japonya ile Çin arasında 'acil savunma hattı' hizmete girdi
16:05
5 ülkede oy verme süresi uzatıldı
15:55
Letonya Rusya'ya ait Kaliningrad'ın adını farklı kullanacak
15:56
Türkiye dünyanın en çok turist ağırlayan 4. ülkesi oldu
Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
FOTO FOKUS
Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi
Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ