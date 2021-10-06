Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu Narkotik
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