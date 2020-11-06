Kentte 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde yapılan çalışmalarda kullanılan park halindeki bir kamyon Mursal deresinin yükselmesiyle sürüklendi. Aynı yerde bir iş makinesi de zarar gördü.

Sağanak sonucu Yağlıdere-Alucra kara yolunun Yeşilpınar mevkisi derenin yola sürüklediği molozlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yolun ulaşıma açılması için Karayolları ve DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Espiye ilçesinde ise Ericek köy yolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.