Başkentte yoğun cadde ve bulvarlarda özel ve ticari araçlarda koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Çankaya ilçesi başta olmak üzere Ankara genelinde koronavirüs tedbirlerinin denetimi İçişleri Bakanlığının son genelgesi kapsamında sıklaştırıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında, özel ve ticari araçlarla toplu taşıma araçları tek tek durdurularak kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan, HES kodu almayan ya da araçlarında yeterli miktarda dezenfektan bulundurmayan sürücülere ceza uygulandı.

HES kodu olmayan veya tedavisi süren ya da Kovit-19 testi pozitif bir kişiyle teması bulunduğu için karantinada olması gerektiği halde araç başında olduğu belirlenen sürücülerin haklarında yasal işlem yapıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edileceği, araçlarının ise otoparklara çekileceği belirtildi.

Öte yandan, yaya devriyeler, yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar, alışveriş merkezleri ve pazar yerleri ile kafe ve restoranlarda vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyarırken, iş yerlerinde alınan tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği de denetlendi.