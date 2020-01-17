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Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

17 Ocak 2020 Cuma 07:17 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 07:19

Giresun'un Keşap ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]