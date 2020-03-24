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Giresun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İhsaniye Mahallesi sahil yolunda, A.B. idaresindeki 34 BEN 456 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki kız çocuğu B.T'ye çarptı.
Araç sürücüsü, ağır yaralanan çocuğu kendi imkanlarıyla Bulancak Devlet Hastanesine götürdü.
B.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Giresun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Etiketler: giresunSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:30
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